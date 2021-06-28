ما أسباب احجام غالبية الجالية العراقية في الشتات عن المشاركة في النشاط السياسي التضامني؟ - كاظم حبيب

2021/06/28 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد سكان العراق قد بلغ 40 مليون نسمة في عام 2020، وأن عدد العراقيات والعراقيين الذين يعيشون في الشتات العراقي في جميع أنحاء العالم يزيد عن 5 ملايين نسمة، وأن عدد اللاجئين منهم قد تزايد بشكل كبير منذ الغزو الداعشي لمحافظة نينوى في عام 2014.



فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن نسبة عالية من مجموع من هم في الشتات تركوا العراق لأسباب سياسية واجتماعية، بما فيها الاستبداد والقه ......





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