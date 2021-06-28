مفوضية الانتخابات: اغلاق باب الترشح بشكل نهائي

2021/06/28 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين، ان باب الترشح اغلق بشكل نهائي، مستهل الشهر المنصرم.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان باب الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة في 2021/10/10، اغلق نهائيا في 2021/5/1.

واضافت: ان 24 ساعة ستفصل بين اعلان نتائج الاولية وانتهاء عملية الاقتراع العام والخاص، لافتة الى ان مجلس المفوضين يدرس طلبات الانسحاب لمعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات.

وبينت: ان الاستعدادات مستمرة لاجراء محاكاة عملية الاقتراع الفعلية، وذلك في شهر تموز المقبل، مشيرة الى ان العملية قد تصل الى 4 محاكاة، لضمان نزاهة ودقة وسرعة الاجهزة الالكترونية بوجود شركة ميرو الكورية والامم المتحدة والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، والمراقيين الدوليين.

PUKmedia خاص

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