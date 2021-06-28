الفتح يصطف ضمن قائمة المواقف ويعلق بشأن القصف الأميركي ضد مواقع الحشد

2021/06/28 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق تحالف الفتح، الاثنين، على استهداف القوات الاميركية مقرات الحشد الشعبي، مطالبة القائد العام بفتح تحقيقا حول هذا الاستهداف.

وقال التحالف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 حزيران 2021)، انه "بمزيد من الحزن والاسى نودع اليوم كوكبة جديدة من ابنائنا الغيارى في الحشد الشعبي المرابطين على الحدود (منطقة القائم ) دفاعا عن المقدسات وذودا عن كرامة وعزة وسيادة العراق نتيجة غارة غادرة نفذتها القوات الاميركية المحتلة وبهذه العملية الجبانة تثبت القوات الاميركية مرة اخرى عدوانيتها للشعب العراقي ولابنائه في الحشد الشعبي الغيارى وبدون اي وجهة حق وهو يدل على الغضب الاميركي من الاستعراض الناجح الذي اقامه الحشد الشعبي وبحضور القائد العام للقوات المسلحة في الايام الاخيرة".

واضاف البيان، ان "هذه الحادثة تثبت وبشكل جلي عبثية وجود القوات الاميركية وخطرها على امن واستقرار العراق وتريد ان يبقى العراق مضطربا وساحة للصراعات ولذلك على الحكومة ان تلتزم بالمنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه في البرلمان كشرط من شروط منح الثقة للحكومة"، مشيرا الى ان "يتم اخراج القوات الاجنبية خصوصا الاميركية فورا وبدون مماطلة او تسويف فلقد مر على تشكيل الحكومة اكثر من سنة وهي ترواح في مكانها في هذا الموضوع وان استمرار جلسات الحوار دون نتيجة امر عبثي ونعتبره تسويفاً ومضيعة للوقت".

وطالب التحالف، "القائد العام ان يفتح تحقيقا حول هذا الاستهداف الغادر لابناء الحشد الشعبي وعلى وزارة الخارجية ادانة هذا العدوان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شن هجمات جوية على مراكز تابعة لفصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.

وقال البنتاغون في بيان، إن "الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا".

N.A

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