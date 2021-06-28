2021/06/28 | 14:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الامير

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية لليوم الاثنين.

وتضمنت أسعار المواد الانشائية كالآتي:

الحديد 860 دولاراً للطن الواحد

الاسمنت العادي 105 آلاف دينار للطن الواحد

الاسمنت المقاوم 115 الف دينار للطن الواحد

رمل الاخيضر 15 الف دينار للمتر الواحد

رمل مفحوص 20 الف دينار للمتر الواحد

الحصى 10.5 آلاف دينار للمتر الواحد

الطابوق الابيض 156 ديناراً للطابوقة الواحدة

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