"جريمة المهبولة" تهز الكويت.. القبض على مقيم سوري قتل أمه وشرطيا

2021/06/28 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، القبض على شخص قتل شرطي مرور أثناء تأدية عمله، بتسديده عدة طعنات، فيما كشفت الصحافة المحلية هوية المتهم وقالت إنه طعن أمه قبل دقائق من استهدافه لعنصر الأمن.

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