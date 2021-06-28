مصرف الرافدين يطلق قروضاً دون كفيل

2021/06/28 | 14:28 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 28 يونيو 2021 | 02:10 مساءً

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اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في عدد من فروعه ببغداد والمحافظات بدون كفيل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً ومن حاملي الماستر كارد تنص على ان يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان يقدم الموظف ايضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية".

واضاف أنه "بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف، فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وان يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة".

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