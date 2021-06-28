كندا تعرب عن خيبة املها من قرار سجن ناشطي وصحفيي دهوك

2021/06/28 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت مسؤولة مكتب السفارة الكندية في أربيل آشلي دوريك، يوم الاثنين، عن خيبة املها في قرار محكمة التمييز بحق نشطاء وصحفيين في دهوك.

وغردت دوريك عبر موقع التواصل " تويتر" وتابعها PUKmedia: ان مفتاح مجتمع واعي هو عدم وجود اي عائق امام العمل الصحفي.

واضافت: انها شعرت بخيبة امل من قرار محكمة التمييز بحق "شيروان شيرواني وشفان سعيد واياز كريم وهريوان عيسى وكوهدار زيباري".

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia متابعة

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