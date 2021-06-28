الأمن يمنع دخول رئيس كتلة الجيل الجديد لبرلمان كوردستان والأخير: لن اعتذر

2021/06/28 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منعت السلطات الأمنية مجددا، الاثنين، رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كوردستان، كاظم فاروق، من الدخول إلى قاعة المجلس لعدم تقديمه اعتذارا رسميا عن قيامه برفع "فردتي حذائه" أمام هيئة الرئاسة.

وقال فاروق في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى برلمان كوردستان وحضره مراسل NRT عربية (28 حزيران 2021)، "لن اعتذر لرئاسة البرلمان حتى يسمحوا لي بالدخول"، مضيفا: "انا لا امثل نفسي فقط وانما امثل نحو 200 الف مواطن من الذين صوتوا لنوابنا".

وأشار فاروق إلى أن "حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني يريدان ان نقدم لهم تنازلات ويضغطوا علينا"، مؤكدا انه "لن يتنازل".

وكان فاروق، قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة مجلس نواب اقليم كوردستان، ورما بهما في جلسة انعقدت نهاية شهر آذار الماضي وغادر قبة البرلمان حافيا احتجاجا على عدم تخصيص جلسة البرلمان لمناقشة اقتطاع رواتب الموظفين وموازنة الاقليم.

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