بغداد تدين الهجوم الأميركي: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات

2021/06/28 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الاثنين، الهجوم الجوي الأميركي الذي

طال موقعاً للحشد الشعبي عند الحدود

العراقية السورية، مشدّدة على رفضها أن

يكون العراق طرفاً في أي صراع أو مواجهة

لتصفية الحسابات

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