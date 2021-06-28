روسيا.. 21650 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 600 حالة وفاة

2021/06/28 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم

الاثنين، عن تسجيل 21650 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، و611 حالة وفاة خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما

روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها

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