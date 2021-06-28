واشنطن: 10 آلاف من مقاتلي

2021/06/28 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني

بلينكن، أن 10 آلاف من مقاتلي تنظيم

"داعش" الارهابي، ما زالوا رهن الاحتجاز

في معسكرات تديرها "قوات سوريا

الديمقراطية" (قسد).

وخلال كلمة في افتتاح اجتماع في روما

لتجد

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