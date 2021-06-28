تفاوت طفيف لسعر صرف الدولار بالجولة المسائية في البورصة العراقية

2021/06/28 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ظهر اليوم الاثنين (28 حزيران 2021) بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

146,875

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 146,250

بيع 147,500

وكانت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية صباح اليوم، على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,100

في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 146,750

بيع 147,500

وكانت اسعار الصرف ليوم امس الاحد

بغداد - بورصة الكفاح

147,400

في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 147,000

بيع 148,000

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