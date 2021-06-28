تفاوت طفيف لسعر صرف الدولار بالجولة المسائية في البورصة العراقية



تفاوت طفيف لسعر صرف الدولار بالجولة المسائية في البورصة العراقية
2021/06/28 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ظهر اليوم الاثنين (28 حزيران 2021) بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..

آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد - بورصة الكفاح

146,875

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 146,250

بيع   147,500

وكانت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية صباح اليوم، على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح   

147,100  

في الصيرفات ( تقريبي )  

شراء 146,750  

بيع   147,500  

وكانت اسعار الصرف ليوم امس الاحد  

بغداد - بورصة الكفاح     

147,400    

في الصيرفات ( تقريبي )    

شراء 147,000    

بيع 148,000    

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