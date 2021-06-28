تفاوت طفيف لسعر صرف الدولار بالجولة المسائية في البورصة العراقية

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ظهر اليوم الاثنين (28 حزيران 2021) بحسب رصد مختصين.
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بغداد - بورصة الكفاح
146,875
في اغلب صيرفات بغداد
شراء 146,250
بيع 147,500
وكانت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية صباح اليوم، على النحو التالي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,100
في الصيرفات ( تقريبي )
شراء 146,750
بيع 147,500
وكانت اسعار الصرف ليوم امس الاحد
بغداد - بورصة الكفاح
147,400
في الصيرفات ( تقريبي )
شراء 147,000
بيع 148,000
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