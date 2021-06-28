2021/06/28 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة أسيات خاشيروفا، أخصائية أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة في الطقس الحار يتطلب مراعاة احتياطات معينة لكي لا تضر بالصحة.وتشير الأخصائية في حديث لراديو “سبوتنيك”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل شرب القهوة في جو العراق الحار ممكن..



إخصائية تجيب المركز الخبري الوطني.

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