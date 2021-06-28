الرافدين يعلن عن تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات

2021/06/28 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في عدد من فروعه ببغداد والمحافظات.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ومن حاملي الماستر كارد تنص على ان يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان يقدم الموظف ايضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية".

وتابع البيان، "بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وان يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة".

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