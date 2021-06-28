فلسفة فويرباخ حول الانسان ومسألة نشاط الذات - مالك ابوعليا

2021/06/28 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: أ.



أ.



ميتيوشين*ترجمة مالك أبوعليالطالما تمت مُقاربة فلسفة فويرباخ عن الانسان في الكتابات الماركسية في تاريخ الفلسفة، باعتبارها حلقة الوصل بين فلسفة هيغل، والفهم المادي للتاريخ الذي تطور في أعمال ماركس وانجلز.في هذا الصدد، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن المسائل المُتعلقة بفلسفة الانسان قد اكتسبت في يومنا هذا أهميةً ثقافيةً هائلة.



لا يُعطي الفكر الديني في الغرب أولويةً له ......





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