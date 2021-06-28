2021/06/28 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت علاقات معبر سيمالكا للإدارة الذاتية في غربي كوردستان، اليوم الاثنين، فتح المعبر الحدودي الوحيد مع إقليم كوردستان بعد يومين من إغلاقه.

وتوافد مئات المدنيين على معبر سيمالكا الذي يشهد ازمة العبور بعد يومين من الاغلاق، وتشكلت طوابير السيارات من مدخل سيمالكا إلى طلعة قرية طوراميش مسافة 1 كيلومتر.

وكانت إدارة المعبر قررت السبت الماضي، إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، المغادرين والقادمين باستثناء المنظمات الدولية، للمرة الثانية بعد يومين من فتحه، احتجاجاً على استمرار الاجراءات والترتيبات الأمنية التي تطلبها إدارة معبر فيشخابور في إقليم كوردستان.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح معبر سيمالكا الحدودي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح معبر سيمالكا الحدودي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).