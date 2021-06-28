اعلان حالة الاستنفار لمواجهة كورونا في هذه المحافظة

2021/06/28 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، استنفار جميع طواقمها الطبية بعد زيادة عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا، موضحة دعمها بوجبة جديدة اضافية من لقاح فايزر.

وقال مدير عام الدائرة باسل صبر لـ NRT عربية، (28 حزيران 2021)، ان "دائرة صحة المثنى استلمت اللقاحات من نوع فايزر والمتوفر في المنافذ التلقيحية في مستشفى الحسين التعليمي ومستشفى الرميثة العام المجهزة باجهزة تبريد لحفظ اللقاحات".

واضاف صبر، ان "الطواقم الطبية في المحافظة اعلنت استنفارها بمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا خصوصا بعد زيادة عدد الاصابات"، مؤكدا انها "فتحت 26 منفذ تلقيحي جديد منتشرة في عموم المحافظة بـ 3 انواع من اللقاحات".

N.A

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