موقف العراق الرسميّ من القصف الأمريكي: الحكومة ستتحرك لمنع التصعيد

2021/06/28 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استنكرت وزارة الخارجية، الإثنين، القصف الأمريكي الذي استهدف موقعًا للفصائل المسلحة على الحدود مع سوريا.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، 28 حزيران/يونيو، إنّ "الوزارة تجَدد رفضها التام أن يكونَ العراقُ طرفًا في أي صراعٍ أو مواجهةٍ لتصفيةِ الحسابات على أراضيه وبما يُعَدُّ اعتداءً وانتهاكًا للسيادة الوطنيّة وخروجًا صريحًا عن الأعرافِ والمواثيقِ الدوليّة".

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وأضاف، أنّ وزارة الخارجية "تؤكد التمسُّك بسيادة العراق ووحدته وبالارتكان لكلِّ ما من شأنه تعزيز ذلك، عبرَ استدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العِدائيّةِ المرفوضة والمُدانة".

وأكّد المتحدث، أنّ "الحكومةَ العراقيّةَ ماضيّةٌ بإجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق السيادي في ذلك، منعًا لأي تصعيدٍ نراهُ يخلّ بأمن العراق واستقراره".

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