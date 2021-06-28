بخبرات اسبانية.. أربيل تحتضن دورة تدريبية بكرة القدم

2021/06/28 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل - واع - زياد سعدي

شهدت محافظة اربيل ، اقامة دورة تدريبة لبناء مهارات وقدرات اللاعبين من اعمار ٦ - ٢٣ سنة من قبل مدربين ومهارات اسبانية وسط مشاركة من مدربين ولاعبين من جميع انحاء العراق.

وقال مدير جمعية الصداقة النرويجية العراقية لكرة القدم، والوكيل الرسمي للاندية الاسبانية حسن التميمي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين إن" هذه التجربة تعد فرصة جيدة للاعبين والمدربين في تطوير قدراتهم الفنية من خلال المشاركة في هذه الاختبارات والإفادة من الخبرات الاسبانية في مجال كرة القدم"، مبيناً أن" الدورة تناولت الدروس النظرية والعملية من خلال برامج وخطط حديثة لرفع مستوى المشاركين في الدورة".

واضاف التميمي أن "البرنامج الصباحي تناول الجانب النظري باشراف المدرب الاسباني ادريان، والذي عالج موضوع بناء اللاعب من عمر ست سنوات الى نجوميته، بالاضافة الى دروس عملية "، مشيراً الى أن" الدورة ستشهد اقامة حفل ختام وسيتم توزيع الجوائز والشهادات بين المشاركين".

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