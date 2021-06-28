2021/06/28 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الاثنين، على القصف الاميركي الذي

استهدف مقار للحشد الشعبي قرب

الحدود العراقية - السورية.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "بقلق بالغ تابعنا تعرض أحد

مق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق "غاضب" من الحكيم بشأن القصف الأميركي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق "غاضب" من الحكيم بشأن القصف الأميركي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).