طهران: لن نقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي معلومات جديدة أو إضافية

2021/06/28 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم

الاثنين، أن "طهران لن تقدم للوكالة

الدولية للطاقة الذرية أي معلومات

جديدة أو إضافية" حول الإجراءات التي

تتخذها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،

سعيد خطيب زادة: "ل

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