لبنان..استمرار قطع الطرقات في مختلف المناطق احتجاجا على الأوضاع المعيشية

2021/06/28 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع عدد من المحتجين في لبنان، اليوم

الاثنين، العديد من الطرقات على مختلف

الأراضي اللبنانية، احتجاجا على الوضع

المعيشي الصعب والظروف الاقتصادية

المتردية.

وقطع محتجون طريق بيروت - طرابلس، ما أدى

إلى زح

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