البصرة: حريق كبير في شركة نفط الجنوب (فيديو)

2021/06/28 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشب حريق كبير، الاثنين، في شركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة.

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وأفاد مراسلنا، (28 حزيران 2021)، بأن حريقاً اندلع في شركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة.

وأضاف، أن بعض الموظفين في الشركة غادروا تحسباً لانتشار النيران.

فيما قال مصدر محلي، إنّ "الحريق اندلع داخل كرفانات قديمة تستخدم من قبل الشرطة بمحيط الشركة"، مبيناً أنّ "النيران التهمت عجلة آمر السرية".

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