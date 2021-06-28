الأمن البرلمانية تعتبر ضرب الحشد استهدافاً للإرادة الوطنية

2021/06/28 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، بياناً حول الاستهداف الأمريكي الذي طال مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية – السورية.

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تدين وتشجب العدوان الجوي الذي طال المجاهدين في الحشد الشعبي في ثلاث نقاط مرابطة داخل الحدود العراقية، وأوقع 4 شهداء وجرحى وتدمير مواقع عسكرية خصصت لإغراض ضبط الحدود".

أن "الحشد قوة وطنية تعمل وفق قانونها وتخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وان استهدافها يعد استهدافا للارادة الوطنية العراقية".فيما يلي نص البيان:

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