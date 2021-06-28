بغداد تحقق في الغارة الامريكية على الحدود السورية

2021/06/28 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية الضربة الجوية التي وجهتها طائرات امريكية لفصائل مسلحة على الحدود العراقية مع سوريا.

وقالت الخارجية في بيان لها يوم الاثنين، انها تطلب |الهجوم الجوي ليلة أمس والذي طال موقعا على الحدودِ العراقية السورية"، مؤكدة انها تجدد "رفضها التام أن يكون العراق طرفا في أي صراع أو مواجهة لتصفية الحسابات على أراضيه وبما يعد إعتداء وإنتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا صريحا عن الأعرافِ والمواثيق الدولية".

واكدت الخارجية التمسك "بسيادة العراق ووحدته وبالإرتكان لكل ما من شأنه تعزيز ذلك،عبر إستدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية المرفوضة والمدانة".

وختمت الخارجية بيانها بالاشارة الى ان الحكومة الاتحادية "ماضية بإجراءاتها التحقيقية وبما يكفل الحق السيادي في ذلك،منعا لأي تصعيدٍ نراه يخل بأمن العراق وإستقراره.

PUKmedia / متابعة

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