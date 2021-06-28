مقتل 5 جنود اتراك في جبال متينا

2021/06/28 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدفاع الشعبي، مقتل 5 من عناصر الجيش التركي خلال سلسلة عمليات نفذتها قواتها في مناطق متينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان اطلع عليه PUKmedia اليوم الاثنين، ان مقاتلي الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار نفذت بتاريخ 27 حزيران، عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي في تلة آزاد في منطقة متينا، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الجيش التركي.

واضاف البيان، كما قتل أحد عناصر الجيش التركي خلال عملية نفذها المقاتلون في محيط قرية إيزديان.

وأكد البيان أيضاً، مقتل أحد عناصر الجيش التركي خلال عملية نفذها المقاتلون في تلة الشهيد جيا التابعة لمتينا.

وبحسب البيانـ فان قوات الدفاع الشعبي نفذت بتاريخ 27 حزيران عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال في تلة قوردينا، أسفرت عن تدمير إحدى تحصينات جيش الاحتلال ومقتل عنصرين من جيش الاحتلال.

PUKmedia قوات الدفاع الشعبي

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