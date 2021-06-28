فصيل مسلح يشخص موقع انطلاق الطائرات الأميركية التي قصفت الحشد ويتوعد برد قاسي

2021/06/28 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

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علق أبو الاء الولائي الامين العام لـ "كتائب سيد الشهداء"، الأثنين، على القصف الأميركي الذي طال مواقع للحشد على الحدود العراقية، مؤكدا أن الرد سيكون قاسيا.

وقال الولائي في تصريحات تابعها NRT عربية (28 حزيران 2021)، ان "امريكا فشلت في ايقاع الاقتتال الشيعي - الشيعي وايجاد الفتنة بين الحشد الشعبي والقوات الامنية واستعراض الحشد الشعبي بحضور رسمي ضم رئيس الوزراء وباقي الاخوة من القيادات الامنية والوزراء، مثل صفعة كبيرة بوجه الاحتلال الامريكي الذي كان يسعى لانتزاع الصفة الرسمية عن الحشد".

واضاف: "سيف القدس وفوز رئيسي واستعراض الحشد وصمود الحوثيين والشعب البحريني اغاض الاحتلال الامريكي فعمد الى قصف الحشد على الحدود لانه ينظر الى محور المقاومة ساحة واحدة".

وتابع أن "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية تمثل اليوم رأي ووجود الشهيد قاسم سليماني وقد اخذت على عاتقها الرد على الانتهاكات الامريكية المتكررة وان ما تركة الشهداء سليماني والمهندس وعماد مغنيه يمثل منهاجاً واضحاً للمقاومة يكفي لسالكيه عقدا من الزمن".

وأكد أنه "منحنا وساطة الزعامات السياسية في الوطن هدنة لثلاث مرات واعطينا الحكومة اكثر من فرصة للحل الدبلوماسي وتطبيق قرار البرلمان القاضي باجلاء إلقوات الاجنبية، وكنا على استعداد لمنح هدنة رابعة تزامنا مع زيارة الكاظمي لواشنطن بعد تعهدات منه بالاعلان عن البدء بجدولة انسحاب الاحتلال، لكن الاحتلال تعمد خلط الاوراق عبر اعتداءه السافر ليلة امس".

واشار الى انه "في الوقت الذي كانت فيه بغداد تحتضن الرئيس الاردني والمصري، اغارت الطائرات الامريكية على قطعاتنا محلقة من الاراضي الاردنية والسعودية وستكون عملية الرد قاسية وعملية الرد على اي رد امر واقسى".

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