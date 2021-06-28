2021/06/28 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

776 مشاهدة

عدت حركة عصائب اهل الحق، الاستهداف الامريكي لمواقع على الحدود العراقية السورية، رد فعل على الاستعراض الاخير للحشد الشعبي، مشيرة الى ان هذا الخروقات تثبت ان القوات الاجنبية الموجودة في العراق هي قوات "احتلال".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء، سالم العبادي في تصريح لـNRT عربية اليوم (28 حزيران 2021) ان "عملية الاستهداف هي نتيجة طبيعية ومتوقعة من الجانب الامريكي بعد الاستعراض الاخير لقوات الحشد الشعبي، ما يؤكد مدى العداء الاميركي للحشد وفصائل المقاومة"، عادا الاستهداف "حلقة من ضمن مسلسل مستمر للقادة ومقرات وافراد الحشد الشعبي".

واضاف ان "الاستهداف برهان واضح على ان القوات الموجود في العراق هي قوات احتلال، ولا تعمل بالتنسيق مع العمليات المشتركة"، متسائلا عن دور الحكومة ازاء الخروقات السابقة والحالية باعتبارها راعية لسيادة العراق ارضا وسماء وشعبا".

وتابع: "ان كانت الحكومة تعلم بالخروقات فهذا مناقض لما قاله الكاظمي خلال استعراض الحشد بان الاخير منظومة عسكرية امنية رسمية ضمن الدولة، اما اذا كانت لا تعلم بهذه الخروقات فهذا يدل على عجزها وعدم قدرتها على حفظ امن وسيادة العراق ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصائب أهل الحق تعلن موقفها من القصف الأميركي وتصوب نحو حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصائب أهل الحق تعلن موقفها من القصف الأميركي وتصوب نحو حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).