سعدي يوسف قامة شعرية و وطنية شيوعية - محمد جواد فارس

2021/06/28 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس كنت وطنيا وعندما أصبحت شيوعيا أصبحت أكثر وطنيتا يوسف سلمان يوسف (فهد ) عندما يجري الحديث عن الشعر الحديث في العراق يجب ان نذكر من هم واضعي البنات الأولى لهذ النوع من الصياغة الشعرية والتي نشطت في القرن العشرين في أوساط الشعراء الشباب ، نذكر الشاعر بدر شاكر السياب و نازك الملائكة و عبد الوهاب البياتي ولميعة عباس عمارة و سعدي يوسف .



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