تسجيل 6346 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/06/28 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تسجيل 6346 إصابة جديدة، و4698 حالة شفاء من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مختبراتها سجلت 30 حالة وفاة .

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة مليوناً و332 ألفاً و46 إصابة، بينها 17 ألفاً و121 حالة وفاة، ومليوناً و235 ألفاً و923 حالة شفاء.

ادانه الموقف الوبائي:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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