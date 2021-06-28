فنانة كركوكية تطلق كليبا غنائيا بأربع لغات

2021/06/28 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت المغنية الكوردية روبار رشيد كاكيي احدث فيديو كليب لها بعنوان (كركوك)، باربع لغات، الهدف من العمل الغنائي السلام والتعايش المشترك.

وتقول رشيد كاكيي، ان العمل الجديد باربع لغات هي الكوردية والعربية والتركمانية والسريانية، الحان احمد هياس وشارك في العمل الغنائي اربعة شعراء، عن المكون الكوردي شارك باللغة الكوردية صلاح ميرزا وارام پشێو وباللغة العربية حسام سبعاوي وبالتركمانية كحتان بياتي وباللغة السريانية كوركيس جورج.

واضافت، اردتُ ان يكون هذا العمل مختلفا عن الاعمال التي تحدثت عن مدينة كركوك، لذلك تم اعداده باربع لغات، اربع قوميات مختلفة تعيش في كركوك، ورسالتنا من العمل السلام والتعايش المشترك.

وقالت، احاول انهاء الخلافات بين المكونات بشكل مختلف.



اريد ان يعيش الجميع يدا بيد في مدينة كركوك.

واوضحت روبار رشيد كاكيي، ان فكرة الاغنية كانت من قبل زوجي هژار رشيد ومشاركة شعراء، حيث يتحدث في الاغنية كل مكون برؤيته عن التآخي والتعايش المشترك في كركوك.

واشارت الى التسجيل الصوتي والتوزيع الموسيقي من قبل وحيد كرماشاني.



كما شارك في العمل الجديد فريق موسيقي من نساء ايرانيات وكورد شرقي كوردستان وتم تصوير الفيديو كليب في اماكن مكونات كركوك وقلعة كركوك مع ارتداء ازياء مكونات المدينة، مضيفة ان اخراج العمل من قبل هونر ديلون.

PUKmedia متابعة وترجمة

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