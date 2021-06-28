المالية النيابية تكذب وعود الحكومة وتفضح كواليس أزمة الدولار

2021/06/28 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصف عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الاثنين، تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقية بـ"اللعبة السياسية"، محملا مجلس النواب مسؤولية قطع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية، فيما اشار الى ان لجنته تدار بطريقة "المقاولة" ولا تنظر الى مصلحة الشعب.

وقال السعداوي في تصريح لـNRT عربية، اليوم (28 حزيران 2021) ان "قضية رفع سعر الدولار لعبة سياسية قامت بها وزارة المالية والبنك المركزي دون دراسة وتخطيط".

واضاف ان اي "ارتفاع بسعر الصرف كان المفترض ان يقابله اجراءات لمعالجة التضخم والسيطرة على السوق واتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية"، مبينا ان "الحكومة وعدت بمعالجة تداعيات تغيير سعر الصرف الا انها لم تقوم باي اجراءات ما اثر على الطبقات الهشة في المجتمع".

وبخصوص وصول اسعار النفط لما يفوق الـ75 دولارا اوضح السعداوي ان "سعر البرميل احتسب في الموازنة عند 45 دولار وباقي الاموال العائدة بسبب السعر المرتفع للنفط لا تذهب الى سد العجز، انما الى صناديق البترودولار والمحافظات والضمان الاجتماعي والصناديق الاخرى التي اقرتها القوانين".

واشار الى ان وزارة المالية لا تملك الصلاحية لتحويل الاموال الفائضة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى الموازنة، مبينا ان "هذه الاموال تحتاج الى اقرار موازنة تكميلية".

واكد على قيام "مجلس النواب واللجنة المالية بقطع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى "وجود خلل في ادارة لجنته التي علق عضويته فيها، كونها تدار بطريقة (المقاولة) وليست كعضوية تنظر لمصلحة الشعب".

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