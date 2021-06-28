تحقيق مع مسؤول كبير معتقل بشكوى رفعها مقاول مشاريع

2021/06/28 | 16:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق سامي الحسناوي ومعاونه الفني؛ على خلفيَّة شكوى تَقَدَّمَ بها أحد المقاولين الذي ادَّعَى تَلَقِّيهما رشوة.

وذكرت الهيئة في بيان، 28 حزيران/يونيو، أنّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق ومعاونه الفني، على خلفية شكوى أحد المقاولين الذي ادَّعَى تَلَقِّيهما رشى، مُوضحةً أن الأمر صدر استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

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وأوضح البيان، أنّ المحافظ سبق أنّ اعتقل "بتهمة هدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار، وصدر بحقه قرار حكم بالحبس سنة واحدة"، مبينًا أنّ "الحكم جاء على خلفيَّة قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلديَّة الديوانيَّة وأحد المستأجرين".

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