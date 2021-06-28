تشريح الأنظمة الشمولية - زهير الخويلدي

2021/06/28 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمةمن الأفضل فهم الشمولية على أنها أي نظام للأفكار السياسية يكون ديكتاتوريًا وطوباويًا تمامًا.



إنه نوع مثالي من المفاهيم الحاكمة، وعلى هذا النحو، لا يمكن تحقيقه تمامًا.



في مواجهة الواقع الوحشي لحالات نموذجية مثل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية وألمانيا النازية، لم يشعر الفلاسفة والمنظرون السياسيون وعلماء الاجتماع بدوافع فكرية فحسب، بل إنهم مضطرون أخلاقياً.



لشرح أسباب وآثار الشمولية.



كان هذا جزئي ......





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