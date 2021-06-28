م 4 / ف 15 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 837 - أحمد صبحى منصور

2021/06/28 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 837 تابع شهر شعبان حفل ختان ابن برسباى ، والمقريزى يؤلف كتابا بهذه المناسبة ( وفي تاسع عشره‏:‏ ختن السلطان ولده المقام الجمالي يوسف وأمه أم ولد اسمها جلبان جركسية ، وختن معه نحو الأربعين صبياً بعد ما كساهم‏.



وقدم له المباشرون ذهباً وحلاوات ، فعمل مُهمّا ( حفلا ) للرجال وللنساء ، أكلوا فيه وشرب ......





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