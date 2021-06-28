فكر متأمل وآخر مرتجل - حسن مدن

2021/06/28 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يقول "لورانس داريل" في "جوستين"، أحد أجزاء رباعيته عن الإسكندرية التي تعكس أجواء المدينة في الثلاثينات من القرن الماضي، إنه يحس بالرغبة في أن يكون لما يكتب صدى التأكد واليقين، لكنه لا يرغب في أن يتم ذلك عن طريق المصطلحات الفلسفية الكبيرة، إنما في المنحى الذي تعبر فيه الكتابة عن سلوكات المحبين الصامتة .



إنه يعني بذلك أن يقول للقارئ إن العالم قائم على الإدراك والفهم البسيط كتصرف يتسم بالرقة، الرقة ......





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