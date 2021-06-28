افتتاح الرصيف المعرفي في قلعة صالح

2021/06/28 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع - شذى السوداني أعلنت مديرية الرياضة والشباب في ميسان، اليوم الاثنين، عن افتتاح الرصيف المعرفي بقضاء قلعة صالح في المحافظة.وقال مدير رياضة وشباب ميسان شريف البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "افتتاح الرصيف المعرفي في قضاء قلعة صالح سيسهم في عرض إبداعات شباب قلعة صالح التي وحَّدها الأمل بمستقبل أفضل وليرسموا لوحة ثقافية فنية رائعة من خلال تجمع المذار الثقافي في القضاء".ويشهد الرصيف المعرفي إقامة معارض للكتب وأخرى للفنون التشكلية والصور الفوتغرافية بالإضافة إلى بزار للمشغولات اليدوية.

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