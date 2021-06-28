2021/06/28 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق وسوريا بهدف الحد من احتمالات التصعيد.واعتبر بلينكن في تصريح من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأمريكية ترد الإدانات العراقية بشأن القصف الأخير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية ترد الإدانات العراقية بشأن القصف الأخير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية ترد الإدانات العراقية بشأن القصف الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).