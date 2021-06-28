2021/06/28 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بلينكن: الضربات الجوية رسالة دقيقة إلى الفصائل التي تدعمها إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بلينكن: الضربات الجوية رسالة دقيقة إلى الفصائل التي تدعمها إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بلينكن: الضربات الجوية رسالة دقيقة إلى الفصائل التي تدعمها إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).