مايو: تهديد داعش مازال قائما خاصة في العراق ويجب تجفيف منابع تمويله

2021/06/28 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من خطر تهديد تنظيم داعش قائلا إنه مازال قائما خاصة في العراق.

وذكر دي مايو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن في روما في ختام اجتماع دول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ذكر أن هناك حاجة ملحة لتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الالتزام بمواجهة التنظيم ينبع من الحاجة لحماية الأمن الدولب وذلك يتم عبر وجود دول أعضاء التحالف العسكري الدائم في العراق.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن دول أعضاء التحالف الدولي تسعى لمنع استغلال تنظيم داعش ظروف السكان في المناطق التي كان يتواجد فيها خاصة العراق وسوريا.

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