الخارجية الأمريكية تصدر بياناً يرد على إدانة العراق لاستهداف السيادة

2021/06/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بياناً يرد على إدانة العراق لاستهداف مواقع للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.

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يتبع

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