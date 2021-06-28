أمانة بغداد تنفذ مشروع

2021/06/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، مباشرة أمانة بغداد وخمس جهات حكومية بتنفيذ مشروع قناة الجيش.

وذكرت خلية الإعلام الحكومي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، باشرت أمانة بغداد، وبمساندة خمس جهات حكومية، بتنفيذ مشروع قناة الجيش، بما يضمن وصول المياه بانسيابية الى أبعد نقطة فيه".

وأضاف، أن "الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، تقوم بتأهيل وتبطين الاجزاء المتضررة للقناة"، مشيرا الى "اشراف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، على العمل ضمن قاطع العمل المكلفة بتنفيذه وزارة الموارد المائية".

وتابع البيان، أن "الأعمال الأولية للمشروع، تضمنت تنفيذ أعمال الحفر، ورفع التربة غير الصالحة، ونقلها خارج موقع العمل، إضافة الى مواصلة أعمال الدفن المرصوص بالأتربة النظيفة، وبنسبة حدل لا تقل عن (95% بروكتور قياسي)، وتنفيذ أعمال التبطين بالخرسانة المسلحة نوع "C25"، فضلا عن أعمال التكسية الحجرية، ورفع الأنقاض ونقلها خارج حدود الأمانة".

وأكد، "تواصل أعمال التعديل والتسوية لمقتربات القناة، باستخدام الآليات التخصصية التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية ووزارة النفط"، منوها بأنه "يشارك الى جانب امانة بغداد، الجهد الفني والهندسي لكل من وزارات الموارد المائية، والنفط، والكهرباء، والزراعة، وهيئة الحشد الشعبي".

ولفت البيان إلى أن "من المقرر إنجاز المشروع قريبا، وضمن المقطع المكلفة بأعماله وزارة الموارد المائية، وحسب ما مخطط له، وسيؤمن المشروع نقل المياه بانسيابية عالية ضمن مقطع القناة، ومن الممكن استثمار الموقع سياحيا مستقبلا، وجعله متنفسا للعوائل البغدادية".

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