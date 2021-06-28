ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في العراق

2021/06/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4698 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 30 حالة في عموم محافظات البلاد".

وبينت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 25146".

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