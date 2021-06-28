حقوق الانسان تطالب بتقليص ساعات الدوام الرسمي

2021/06/28 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الحكومة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية كافة، بتقليص ساعات الدوام الرسمي.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقى “النور نيوز”، ان “صحة المواطن حق اساسي، وانتشار السلالة الثالثة من جائحة كورونا بات يهدد حياة المواطنين بالخطر”.وأضاف، أن “ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من …

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