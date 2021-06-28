2021/06/28 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق ومعاونه الفني؛ على خلفيَّة شكوى تَقَدَّمَ بها أحد المقاولين الذي ادَّعَى تَلَقِّيهما رشوة.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصَّة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمر إستقدام لمحافظ الديوانية السابق ومعاونه first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر إستقدام لمحافظ الديوانية السابق ومعاونه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر إستقدام لمحافظ الديوانية السابق ومعاونه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).