2021/06/28 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، في محاولة للاستدراك وتحقيق الانعقاد للجلسات.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في محاولة للاستدراك..



إجتماع برئاسة الحلبوسي والكعبي لإستمرار عمل البرلمان first appeared on النور نيوز.

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