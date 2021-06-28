2021/06/28 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جددت لجنة الامن والدفاع النيابية ، دعوتها الحكومـة لتنفيذ قرار مجلس النواب باخراج كافة القوات الاجنبية من الاراضي العراقية .واستنكرت اللجنة ، في بيان صحفي ، العدوان الجوي الذي استهدف مواقع ونقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي داخل الحدود العراقية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار ، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى وتدمير مواقع عسكرية خصصت لاغراض ضبط الحدود ومنع دخول الارهابيين وحماية ارض عراقية ، مبينة ان " هذه القوات لم تتجاوز الحدود الدولية لجمهورية العراق ، وهي مكلفة بمهام دفاعية صرفة ".واكدت اللجنة النيابية ، ان الحشد الشعبي قوة وطنية تعمل وفق قانونها وتخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة وان استهدافها هو استهداف للارادة الوطنية العراقية وقواتها المسلحة في كل مكان ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تجدد دعوتها لتنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقـية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تجدد دعوتها لتنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقـية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).