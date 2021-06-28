امانة بغداد تباشر بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير قناة الجيش

2021/06/28 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت أمانة بغداد ،بمساندة خمس جهات حكومية ، بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير قناة الجيش بما يضمن وصول المياه بانسيابية الى أبعد نقطة فيه.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية قامت بتأهيل وتبطين الاجزاء المتضررة للقناة، فيما يشرف وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني على العمل ضمن قاطع العمل المكلفة بتنفيذه وزارة الموارد المائية".واضافت:" ان الأعمال الأولية للمشروع تضمنت تنفيذ أعمال الحفر، ورفع التربة غير الصالحة، ونقلها خارج موقع العمل، ومواصلة أعمال الدفن المرصوص بالأتربة النظيفة، وبنسبة حدل لا تقل عن (95% بروكتور قياسي)، وتنفيذ أعمال التبطين بالخرسانة المسلحة ، فضلا عن أعمال التكسية الحجرية، بالإضافة إلى رفع الأنقاض ونقلها خارج حدود الامانة".وتابعت:" كما تتواصل أعمال التعديل والتسوية لمقتربات القناة، باستخدام الآليات التخصصية التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل بوزارة الموارد المائية ووزارة النفط ، ويشارك الى جانب امانة بغداد، الجهد الفني والهندسي لكل من وزارات الموارد المائية، والنفط، والكهرباء، والزراعة، اضافة الى هيئة الحشد الشعبي".واشارت الى انه من المقرر إنجاز المشروع قريبا، وضمن المقطع المكلفة بأعماله وزارة الموارد المائية، وحسب ما مخطط له، اذ سيؤمن المشروع نقل المياه بانسيابية عالية ضمن مقطع القناة، ومن الممكن استثمار الموقع سياحيا مستقبلا، وجعله متنفسا للعوائل البغدادية./انتهى7

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