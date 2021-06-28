2021/06/28 | 16:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأميركي: اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق بهدف الحد من خطر التصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/28 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأميركي: اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق بهدف الحد من خطر التصعيد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأميركي: اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق بهدف الحد من خطر التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).