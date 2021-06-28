أول تعليق من الخارجية الأميركية على الغارات التي شُنت عند الحدود العراقية السورية

2021/06/28 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق وسوريا فجر الاثنين بهدف "الحد من احتمالات التصعيد".

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واعتبر بلينكن في تصريح من روما أن "الضربات الجوية تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران"، وقال: "لقد اتخذنا إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من مخاطر التصعيد، ولكن أيضا لإرسال رسالة رادعة واضحة لا لبس فيها".

وأضاف: "تركيز الاجتماع الخاص بسوريا سينصب على كيفية إدخال المساعدات الإنسانية".

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